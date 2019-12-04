"Щоб українці зустріли Новий рік удома": Зеленський говоритиме у Парижі про великий обмін

Президент Володимир Зеленський має намір на зустрічі лідерів країн “нормандського формату” порушити питання щодо великого обміну утримуваними особами, аби всі українці могли зустрічати Новий рік удома, а також безпекової ситуації та місцевих виборів.

Про це він заявив під час спільної з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Моряків, політичних полонених ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім’ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне (питання — ред.) важливе, дуже особисте, дуже особисте питання, я дійсно хочу великого обміну, який має назву, починаючи з Мінська, “всіх на всіх”. Мене цікавлять саме всі наші, щоб вони всі були вдома”, - зазначив Президент, відповідаючи на запитання щодо “нормандської зустрічі”.

Крім того, він нагадав, що на зустрічі обговорюватиметься безпекова ситуація на Донбасі.

“Якщо обидві сторони захочуть припинення війни, скажемо так, якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо саме ми, то ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь”, - переконаний Зеленський.

При цьому він наголосив, що хотів би розуміти “хоча би рамки всіх цих термінів”.

Також, за його словами, у Парижі порушуватиметься питання можливості проведення місцевих виборів і те, яким чином вони відбуватимуться.

Глава держави підкреслив, що ці вибори повинні проходити за українським законодавством з представництвом усіх українських партій, за участю українських та іноземних спостерігачів та українських ЗМІ.

“Комюніке (нормандської зустрічі — ред.) обговорювалося ще у вересні представниками всіх сторін. Минув час, багато чого змінилося, тому дійсно на порядку денному будуть і ті питання, які в комюніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей. Тому що відповіді — це просто слова, ми хочемо дії, як я казав, дії з термінами”, - зауважив Президент.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн “нормандського формату” запланована на 9 грудня у Парижі.