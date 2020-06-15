Путін зараз навряд чи зацікавлений у врегулюванні з Україною – австрійський експерт

Президент РФ Володимир Путін зараз навряд чи зацікавлений у мирному врегулюванні з Україною.

Таку думку висловив президент аналітичного центру "The International Institute For Peace" (IIP), колишній лідер фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" у Європарламенті Ганнес Свобода під час панельної онлайн-дискусії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сумніваюся, що пан Путін зацікавлений у врегулюванні зараз. Чому він має бути зацікавлений, що він виграє? Звичайно, це затратно – не стільки Крим, а те, що він змушений витрачати на Донбас. Але у політичному плані, особливо зараз, коли він, можливо, ослаблений через коронавірус, я сумніваюся, що він зацікавлений щось робити. Якби він був зацікавлений у знаходженні врегулювання, то вже зробив би це", - заявив колишній австрійський євродепутат під час дискусії, присвяченої санкціям проти РФ.

На його переконання, Путін розуміє, що він сам "підштовхнув Україну у бік Заходу". Хоча членство України в НАТО і не є можливим, поки триває конфлікт. З огляду на це, як вважає Свобода, Путін може бути зацікавлений у тому, щоб цей конфлікт на українській території тривав.

"Думаю, треба бути реалістами: має пройти багато часу, щоб були якісь реальні зміни в політиці Росії. Можна чогось досягти з допомогою санкцій, але вони особливо не змінять поведінку Росії", - переконаний очільник аналітичного центру.

Водночас, на думку експерта, санкційний режим у міжнародних відносинах продемонстрував свою неуспішність, за винятком хіба що санкцій проти ПАР та Ірану.

Свобода висловив переконання, що зараз важливо, аби Захід посилював Україну, але потрібно, щоб і Київ "виконав свою роботу". Зокрема, надзвичайно важливо, поряд з іншими реформами, домогтися зменшення впливу олігархів, створивши легальні рамки для їх діяльності, заявив аналітик.