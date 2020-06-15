Фракція "Слуги народу" планує 21 липня представити публічний звіт

Фракція партії "Слуга народу" планує 21 липня представити публічний звіт щодо своєї діяльності.

Про це журналістам сказала заступник голови фракції Євгенія Кравчук 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зробимо публічний звіт - і кожного депутата, і загалом як фракції - 21 липня, коли буде рівно рік від виборів. Тобто не тоді, коли каденція почалася, а саме коли були парламентські вибори", - сказала Кравчук.

Як повідомлялося, фракція партії "Слуга народу" 15 червня проводить своє засідання.