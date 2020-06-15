Шмигаль прийшов на засідання фракції "Слуга народу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль бере участь у засіданні фракції "Слуга народу" 15 червня.

Про це журналістам повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук перед засіданням фракції 15 червня.

"Прем'єр-міністр уже присутній на засіданні", - сказала Кравчук.

Водночас на запитання, чи братиме участь у засіданні Президент Володимир Зеленський, вона відповіла: "Президент на планував брати участь".

Як раніше повідомлялося, фракція партії “Слуга народу” проведе сьогодні ввечері засідання, на якому обговорить Програму діяльності уряду та кандидатури на посаду міністра освіти і науки.