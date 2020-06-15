Фракція “Слуги народу” сьогодні проведе засідання - про що говоритимуть

Фракція партії “Слуга народу” проведе сьогодні ввечері засідання, на якому обговорить Програму діяльності уряду та кандидатури на посаду міністра освіти і науки.

Про це Укрінформу повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

“Під час засідання фракції плануємо обговорити кадрові питання та Програму діяльності уряду. Серед кадрових питань — це розгляд кандидатур на посаду міністра освіти і науки, в тому числі й тих, прізвища яких не називалися раніше в ЗМІ. Ймовірно, у засіданні фракції також візьмуть участь представники уряду”, - зазначила депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує у четвер, 18 червня, розглянути доопрацьовану Програму діяльності уряду.