На комітет ВР хочуть запросити Степанова і Ляшка

Депутати з фракції "Слуга народу" планують запросити на засідання Комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування міністра охорони здоров'я Максима Степанова і його заступника, головного санлікаря Віктора Ляшка.

Таку пропозицію озвучив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо запросити на Комітет з питань охорони здоров'я нації міністра Степанова та головного санітарного лікаря Ляшка, щоб на комітеті, якщо є така можливість, доповіли про всі актуальні заходи, які робляться для того, щоб боротьба з епідемією велася на тому рівні, на якому вона і була раніше, що дозволяло нам тримати динаміку (зростання захворюваності на COVID-19 - ред.) в якихось пристойних цифрах", - сказав Корнієнко.

Він також наголосив на важливості розгляду цього тижня в другому читанні законопроєкту 3509, який дозволить спрямувати на проєкт "Велике будівництво" певну частину фінансування.

Корнієнко також нагадав, що Президент закликав парламент невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт 3377 щодо підтримки культури та креативних індустрій.

Крім того, депутат зауважив, що у комітетах розглядаються законопроєкти, пов'язані з процесом децентралізації.