Глави МЗС Євросоюзу обговорять українське питання

У ході неформальної відеоконференції 15 червня глави МЗС країн Європейського Союзу обговорять серед інших питань ситуацію на сході України.

Про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед початком відеозустрічі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З жодною країною ми (Німеччина та ЄС) не є ангажовані так, як з Україною. Ми обміняємося думками щодо цього, оскільки хочемо надати нової динаміки важкому мирному процесу. Я доповім про це колегам», - сказав Маас.

Україна є темою також у ширшому контексті обговорення комплексу, пов’язаного з програмою Східного партнерства. ЄС грає «ключову роль у стабілізації цього регіону» і планує й надалі відігравати цю роль, підкреслив Маас. У цьому ЄС демонструє єдність цілей зі США. Західні партнери хочуть сприяти створенню «простору демократії, правопорядку та вільних економічних відносин», від чого користь буде всім сторонам, заявив дипломат.

Маас також поінформує колег про свій нещодавній візит до Ізраїлю та Йорданії. Залишається небагато часу, щоб провести з Ізраїлем поглиблену дискусію та переконати уряд країни не реалізовувати до 1 липня свої плани щодо анексії, повернутися до мирного процесу на основі принципу двох держав і спробувати сісти за стіл переговорів з Палестиною заради стабільності в регіоні. Про це піде мова й з держсекретарем США Майком Помпео, який також нещодавно відвідав регіон. ЄС готовий підтримати всі ініціативи і сподівається, що й американські колеги долучаться до цього, додав німецький міністр.

Глави європейських МЗС також говоритимуть про відносини з Китаєм на сучасному етапі. Взаємини з КНР мають для ЄС і США, за словами Мааса, ключове значення, Пекін потрібний як партнер з перемовин з міжнародних питань, «для прозорості в питанні подолання коронавірусу», а також з точки зору торгівлі та інвестицій. Маас підкреслив, що Європа та США мають говорити з Китаєм суголосно.