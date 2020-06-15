Уряд планує розробити Антикорупційну стратегію

Уряд планує розробити і подати на розгляд Верховної Ради Антикорупційну стратегію.

Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету міністрів, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що до планів уряду в антикорупційній політиці відноситься створення передумов для унеможливлення корупції завдяки переходу на новітні технології взаємодії громадян, бізнесу та влади, запровадження арешту корупціонерів без права на внесення застави, конфіскація їх майна і довічна заборона обіймати державні посади.

Також уряд збирається запровадити жорсткіше покарання за корупцію та розкрадання у сфері безпеки і оборони.

У підсумку урядовці очікують, що в державі вдвічі зменшаться збитки від корупції, і Україна отримає щонайменше 60 балів за показником “Індекс сприйняття корупції”, який торік становив лише 30 балів.