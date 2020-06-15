Кулеба анонсує ротацію близько 30 послів

Міністерство закордонних справ наразі здійснює процедуру ротації близько 30 очільників українських дипломатичних представництв за кордоном.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-презентації "100 днів змін в МЗС", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас загалом є 82 посади послів і сім керівників представництв при міжнародних організаціях. Зараз у нас в роботі, тобто на відкликання і на призначення, майже 30 людей. Це означає, що когось ми відкликаємо, когось "заслали" на призначення", - сказав Кулеба.

Він додав, що призначення посла є дуже тривалим процесом, тому кандидати на посади перебувають на різних його стадіях.

"Але мені теж не подобається ситуація, коли дуже багато вакантних посад послів, тому я намагаюся цю ситуацію виправити", - акцентував міністр.

Він також повідомив, що запровадив практику планування ротації на два роки вперед, а не на рік, як було раніше, щоб і міністерство, і люди могли краще до неї підготуватися.