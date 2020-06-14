Кулеба пояснив, чому не полетів до Парижа у складі української делегації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що не полетів у складі делегації в Париж 12 червня через розбіжність у графіках з його французьким колегою.

Про це він повідомив у інтерв’ю Укрінформу.

“Лише тому, що міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана сьогодні (12 червня - ред.) немає в Парижі. Якби у нас з моїм французьким візаві співпали графіки, то сенс летіти був би. З цього приводу, до речі, теж розганяється чергова “зрада”, - відповів Кулеба.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністри оборони Андрій Таран та культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко перебували з візитом у Парижі.

Під час візиту керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн на зустрічі в Парижі обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України і Франції.