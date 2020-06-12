Яценюк вважає, що треба у "Мінську" поставити крапку і вимагати від РФ нової угоди

Нормандська четвірка має «поставити крапку» у Мінських домовленостях через їх невиконання Росією, розширити формат переговорів та ініціювати підписання Москвою міжнародно-правової угоди про відновлення територіальної цілісності України і гарантії її безпеки.

Таку думку висловив голова Київського безпекового форуму, Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 12 червня, повідомляється на сайті форуму.

«У нас є страх, у всіх нас, про те, що от якщо ми тільки скажемо погане слово про «Мінськ», на завтрашній день ця вся хитка конструкція розсиплеться, і Росія почне агресивні дії. Не треба боятися. Треба сказати правду», – зазначив він.

На його переконання, учасники Нормандського формату повинні провести міжнародний аудит виконання «Мінська». «І наші партнери Німеччина і Франція, і Україна повинні заявити про те, що Росія не виконала жодного пункту Мінських угод. Таким чином поставити крапку в реалізації «Мінська», – заявив Яценюк.

Наступним кроком, за його словами, треба запропонувати Росії розширити формат на «Нормандія плюс Будапешт». «Зараз я розумію, що американський народ і американська адміністрація зайнята і внутрішніми проблемами, і виборами, але вибори пройдуть, і після цього нам необхідно, щоб в Нормандсько-Будапештському форматі були присутні Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Україна», - зазначив він.

Третє, як сказав Яценюк, ці п’ять країн, які були учасниками як Будапештського меморандуму, так і Нормандського формату, повинні запропонувати Росії підписати багатосторонню міжнародно-правову угоду про відновлення суверенітету, територіальної цілісності і забезпечення гарантій безпеки Українській державі. «Без двозначних тлумачень. Без того, щоб Росія грала: ми вибори проводимо під дулом російських автоматів чи ми вибори проводимо під дулом російських пістолетів. Це повинна бути однозначна, без жодних додаткових інтерпретацій, міжнародно-правова угода», – наголосив він.

«Якщо Росія відмовляється від підписання такої чіткої угоди, тоді наші західні партнери разом з Україною покладають всю повноту відповідальності на Росію і далі тільки посилюють санкційний і політичний тиск на Російську Федерацію. Так би робив я», – підсумував голова КБФ.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має намір оживити "нормандський формат" і досягти миру на Донбасі, але не бачить взаємної конструктивності з боку Росії.

Лідери країн "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель - востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року, де дійшли ряду домовленостей щодо мирного врегулювання на Донбасі.