Жодних змін до Конституції щодо "особливого статусу Донбасу" бути не може — Резніков

Так заявив під час онлайн-дискусії у Києві міністр з питань віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграцій тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Принципово і категорично стверджується, що ні про які зміни до Конституції щодо включення особливого статусу ОРДЛО не може йти мова абсолютно, ні за яких умов. Тобто, це свої червоні лінії, яких сьогодні офіційно делегація України, офіційно Україна тримається самостійно. І це принципово змінює наше ставлення до "Мінську" і ми про це говоримо, заявляємо. І мови про зміни такого підходу бути не може", - наголосив міністр.

Як повідомлялось, 12 червня проходить одноденний робочий візит українських урядовців до Парижу. Метою поїздки є проведення консультацій з членами команди Президента Франції Еммануеля Макрона для обговорення шляхів реалізації домовленостей лідерів країн нормандського формату щодо мирного врегулювання на Донбасі.