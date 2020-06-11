Кабмін збереться на позачергове засідання у п’ятницю

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення позачергового засідання уряду у п’ятницю, 12 червня, для затвердження плану розподілу районів в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цю п’ятницю, завтра тобто, ми плануємо позачергове проведення уряду (засідання - ред.), на якому ми плануємо розглянути і затвердити якраз план утворення районів у частині реформи адміністративно-територіального устрою України”, - зазначив Шмигаль.

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Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет Міністрів завершив один з етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.