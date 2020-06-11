Уряд уперше за 5 років безпосередньо долучився до "Мінська" – Шмигаль

Уперше за п'ять років уряд безпосередньо долучився до мінського переговорного процесу і робитиме все, щоб якнайшвидше досягнути мирного врегулювання.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вперше за п'ять років уряд долучився безпосередньо до мінських перемовин. Один з віцепрем'єрів є безпосереднім учасником, одним із співкерівників у ТКГ. Сьогодні новий формат співпраці, новий формат роботи Міністерства з реінтеграції окупованих територій показують пріоритетність цього напрямку для урядової політики", - підкреслив Шмигаль.

Він наголосив, що уряд буде продовжувати цю роботу і буде долучатися до всіх процесів для того, щоб "максимально швидко наблизити мир, мирне врегулювання і припинити втрати українців в цій агресії".

Також Шмигаль зазначив, що перемовини щодо Донбасу у межах мінського процесу ведуться майже щоденно виключно в інтересах України й українського народу.

“Не буду вголос озвучувати ті речі, про які ведуться перемовини. Повірте, що вони ведуться виключно в інтересах Україні й українського народу”, - заявив керівник уряду.

Шмигаль розповів, що переговори тривають “практично щоденно”, під час них “напрацьовуються певні параметри, і ми наближаємося до хороших результатів”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолюватиме Леонід Кучма, Президент України 1994-2005 років.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

9 червня вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини – голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації – представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.