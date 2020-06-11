На виборах у травні-червні до Ради пройшли б чотири партії - КМІС

У разі проведення парламентських виборів наприкінці травня - на початку червня до Верховної Ради пройшли б чотири партії - “Слуга народу”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Європейська солідарність” та “Батьківщина”.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи зазначили, що якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці травня-на початку червня), то 28% виборців проголосували б за партію «Слуга народу», 17,7% – за партію «Опозиційна платформа – За Життя», 16,2% – за партію «Європейська солідарність», 8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Водночас партія «Сила і Честь» набрала б 4,7% голосів, «Партія Шарія» - 4,7%, Радикальна партія Олега Ляшка — 4,5%, “Голос” - 3,8%, «Громадянська позиція» - 2,9%, "Українська стратегія Гройсмана” — 2,6%, “Свобода” - 2,3%.

За інші партії проголосували б менше 2% респондентів.

Опитування проводилося з 24 травня по 4 червня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У ході опитування проведено 4000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.