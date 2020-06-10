Недобудови у Києві: Зеленський закликає Шмигаля втрутитися у ситуацію з Укрбудом

Президент звернувся до Прем’єра з проханням забезпечити координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням КМДА для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єкті "Укрбуду".

Про це йдеться у відповіді Президента на електронну петицію № 22/093638-еп "Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК "Укрбуд", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 21 квітня 2020 року громадянином В.В.Ковальчуком.

“Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним із пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і мають бути усунені. Саме тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.А.Шмигаля як до керівника вищого органу виконавчої влади в Україні з проханням забезпечити належну координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням Київської міської ради для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації "Укрбуд”, - йдеться у відповіді.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд. Наразі Київміськбуд прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них. В Київміськбуді заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

Фото: ОП