Кличко відповів Зеленському щодо недобудов "Укрбуду"

Щодо недобудов «Укрбуду» на сьогодні є три питання, і вони не входять у компетенцію міської влади Києва.

Про це на брифінгу у п'ятницю заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи заяву Президента Володимира Зеленського, зроблену ним на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні є три проблемні питання, і вони не входять в компетенцію міського голови і міської влади. По-перше, питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до «Київміськбуду» на існуючих умовах. Чотири житлові комплекси будуються на землях Міноборони, і все, що треба від міністерства сьогодні, – підписати договори на попередніх умовах", - сказав Кличко.

Друга проблема, за його словами, полягає у тому, що Державна архітектурно-будівельна інспекція "за формальними ознаками" повертає "Київміськбуду" документи щодо прийнятих об’єктів і тих, які компанія ще має прийняти на баланс. Кличко уточнив, що загалом отримано 16 відмов по чотирьох об’єктах, стосовно яких подавали документи на введення в експлуатацію.

Крім того, додав міський голова, є проблема нестачі коштів "на моменті добудови об’єктів, які почали зводити". Після аудиту з’ясувалося, що на добудову всіх об’єктів не вистачає понад 2 млрд грн.

За словами Кличка, кошти, про які йдеться, повернуться в процесі добудови, але це питання потрібно вирішити зараз. А це неможливо зробити без Державної іпотечної установи, яка підпорядкована Міністерству фінансів і до якої звернувся «Київміськбуд».

"Тому я не зовсім розумію, чому Президент так сказав і як саме Кличко може втрутитися в діяльність державних органів, таких як Міноборони, ДАБІ чи Державна іпотечна установа. Єдине, чим може допомогти міська влада, - це зменшення фінансового навантаження на забудовника у разі скасування сплати пайового внеску. Як це робили, наприклад, по недобудовах Войцеховського", - заявив Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня заявив, що Київський міський голова Віталій Кличко має підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбуд". Він нагадав, що всі повноваження з добудови об'єктів "Укрбуду" були передані будівельній корпорації "Київміськбуд".

На початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

Наразі "Київміськбуд" прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів "Укрбуду" та поновив будівельні роботи на них. У Київміськбуді заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах "Укрбуду" у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.