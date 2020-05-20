Кличко має підключитися до проблеми "Укрбуду" - Президент

Мер Києва Віталій Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбуд".

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би, щоб тут пан Віталій Володимирович Кличко підключився до цього питання. Я думаю, що це все ж таки правильно, щоб він зміг якомога швидше відзвітувати і розказати, що там відбувається по Укрбуду", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що всі повноваження з добудови об'єктів Укрбуду були передані будівельній корпорації "Київміськбуд".

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд. Наразі Київміськбуд прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них. У Київміськбуді заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" – українська будівельна компанія, до якої входять 38 організацій різної спеціалізації. Київміськбуд здійснює свою діяльність у Києві, Житомирі, Полтаві та в Бучі Київської області. Із 2010 року компанія звела 55 будинків у 109 житлових комплексах. Станом на січень 2020 року ще 71 будинок перебував у процесі будівництва.