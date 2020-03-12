Київміськбуд добудує ще 10 об’єктів Укрбуду

Холдингова компанія "Київміськбуд" найближчим часом планує прийняти на добудову ще 10 недобудованих об’єктів ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Про це заявив президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, повідомляє пресслужба компанії.

"Найближчими на прийом будуть такі об’єкти: "Кристал Хаус", "Лейк хаус", "Солар сіті", "Фрідом", БЦ "Левел", "Кирилівський гай", "Урбан парк", "Оберіг-2", "Паркова долина", "Арт хаус". По решті об’єктів робота теж ведеться. По мірі підготовки документів будуть прийняті всі об’єкти. Просто на тих, які я перерахував, процес йде трохи швидше", – підкреслив Кушнір.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд. Наразі Київміськбуд прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них.

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" – українська будівельна компанія, до якої входять 38 організацій різної спеціалізації. Київміськбуд здійснює свою діяльність у Києві, Житомирі, Полтаві та в Бучі Київської області. Із 2010 року компанія звела 55 будинків у 109 житлових комплексах. Станом на січень 2020 року ще 71 будинок перебував у процесі будівництва.

Фото: ЛУН