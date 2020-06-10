Зеленський заявив, що йому виписали штраф за каву в Хмельницькому

Президент Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.

Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ у Чернігові, повідомляє кореспондент Укрінформ.

“Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили”, - звернувся він до журналістів на початку підходу до преси.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому. Разом із Зеленським за одним столиком усередині кафе були щонайменше ще п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому на той момент урядом було заборонено діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

Фото: Офіс Президента