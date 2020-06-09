Канадські інвестиції та візи: Шмигаль поговорив із Фріланд

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив під час телефонної розмови з віцепрем’єр-міністром Канади Христею Фріланд співробітництва двох країн в фінансовій сфері та впровадження лібералізації візового режиму.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Зазначається, що сторони запевнили один одного в бажанні продовжувати активний розвиток двостороннього співробітництва попри складну ситуацію на тлі боротьби з пандемією коронавірусу та обговорили широке коло актуальних питань.

"Прем’єр-міністр України та віцепрем’єр-міністр Канади обговорили питання співробітництва двох країн в фінансовій сфері та впровадження лібералізації візового режиму між Канадою та Україною. Денис Шмигаль підтвердив зацікавленість України у активізації процесу та запевнив у готовності прийняти в Україні групу канадських експертів", - йдеться у повідомленні.

Темою розмови також стало розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) на сферу послуг та інвестицій. Шмигаль наголосив, що обсяг торгівлі між двома країнами може бути суттєво збільшений.

Зі свого боку Христя Фріланд підкреслила, що Україна та Канада показали приклад позитивної співпраці в часи пандемії коронавірусу та висловила зацікавленість у поглибленні співпраці в торгово-економічній сфері. Крім того, вона запевнила українську сторону в підтримці щодо протидії збройній агресії Російської Федерації та в незмінності курсу щодо впровадження санкцій проти країни-агресора.

Шмигаль подякував віцепрем’єр-міністру Канади за послідовну підтримку України на міжнародній арені та висловив переконання, що співробітництво між двома країнами буде поглиблюватися і надалі.