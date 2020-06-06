Кількість реєстрацій нових ФОПів повернулася до докризового періоду — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про результативність антикризових заходів уряду в економіці.

Про це він повідомив у Facebook.

«Антикризові заходи уряду дають перші результати. Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду. За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств», - заявив Шмигаль.

Він також нагадав, що уряд оновив програму кредитування бізнесу «5-7-9%». «Ми знімаємо адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування буде знижена фактично до 0%», - зазначив глава уряду.

Крім того, додав він, уряд подав у парламент законопроєкт, який запустить програму «Нові гроші» для українських підприємців. «Це так само дешеві ресурси практично під 0%», - підкреслив Шмигаль і висловив сподівання на швидке рішення Верховної Ради з підтримки цієї програми.

Загалом, як наголосив Прем’єр-міністр, на різні програми кредитування бізнесу уряд закладає приблизно 10 млрд грн. «Якщо будемо бачити додаткову потребу, то відповідні програми будемо збільшувати», - запевнив Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, кредитна програма "Нові гроші" передбачатиме кредити малим підприємцям терміном до двох років під 3% річних.