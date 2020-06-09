Для Британії важливо, щоб пріоритети реформ у Міноборони не змінилися - посол Сіммонс

Незмінність пріоритетів у реформуванні Міністерства оборони України за стандартами НАТО важливіша за спосіб організації діяльності відомства, який кожен новий міністр бачить по-своєму.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю "НВ".

"Я зустрічалася з міністром Тараном кілька разів, ми говорили про реформу міністерства, як і загалом про шлях України в НАТО, оскільки посольство Великої Британії нарівні з посольством Канади - два контактних посольства НАТО в Україні. У моєму спілкуванні з міністром він був послідовним у позиції, що шлях України в НАТО вимагає продовження реформи Міністерства оборони, Збройних сил і вдосконалення підготовки військових з метою досягнення взаємосумісності за стандартами НАТО. І, що важливо, він зазначив, що жодних змін запланованих дій на шляху України до членства в НАТО не буде", - сказала Сіммонс.

Коментуючи припинення діяльності Проєктного офісу реформ, дипломат зауважила, що, "чесно кажучи, кожен новий міністр по-своєму бачить роботу міністерства".

"Для нас важливо, щоб пріоритети реформи залишилися незмінними, і це було головним змістом наших бесід з міністром Тараном", - зазначила вона.

Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран своїм наказом ліквідував Проєктний офіс реформ при Міністерстві оборони і підписав наказ про заснування в міністерстві Директорату оборонної політики для реалізації мети оборонної реформи в Україні.