В ОПОРІ прокоментували залучення представників з Донбасу до складу ТКГ

Голова правління громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська вважає успішним кроком влади залучення представників окремих районів Донецької та Луганської областей у складі української делегації до роботи в Тристоронній контактній групі.

Таку думку експертка висловила 9 червня під час онлайн-дискусії про деокупацію тимчасово окупованих Донбасу та Криму, яка транслювалася на YouTube-каналі партії “Голос”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це, скоріше за все, спроба демонополізувати вплив окремих районів Донецької та Луганської областей як підконтрольних Російській Федерації утворень на цьому майданчику (переговори в Тристоронній контактній групі — ред.) — не більше й не менше. Тому ця девіація представництва ОРДЛО за рахунок внутрішньо переміщених — це не стратегія, а тактика, але оцінювати їх з негативної точки зору я б не стала. Очевидно, що дискусія всередині політичної підгрупи і в ТКГ ведеться публічно саме представниками ОРДЛО, тобто найбільш агресивно, тому що РФ намагається вибудувувати з себе образ такого спостерігача, якому ніхто не вірить. І якщо будуть лише представники так званих ДНР і ЛНР, то очевидно, що в України — deadlock, із якого вона не може вийти в жодному разі, окрім таких тактичних кроків. Тому я поки що цей крок оцінюю як досить успішний і навіть креативний, на відміну від консультативної ради, яка була б імітацією процесу комунікації між зацікавленими сторонами,” — пояснила Айвазовська.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолює Леонід Кучма, Президент України 1994-2005 років.

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До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Окрім того, у складі делегації - заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Водночас до роботи ТКГ вперше у складі української делегації залучені представники окремих районів Донецької та Луганської областей, серед яких двоє журналістів, юрист і лікар. Так, на засіданні ТКГ 9 червня Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк, а Луганську область — юрист, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. Для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області також заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера.