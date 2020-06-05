"Голос" відправив на реєстрацію проєкт постанови про відставку Авакова
Про це повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook.
"Підписи перевірили, електронні документи підготували... Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ", - написав Железняк.
Прессекретар "Голосу" Ярема Дух уточнив журналістам, що було зібрано 56 підписів.
Як повідомляв Укрінформ, 29 травня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що фракція планує збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції.
Раніше фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.