"Голос" відправив на реєстрацію проєкт постанови про відставку Авакова

Народні депутати від фракції "Голос" зібрали 56 підписів під проєктом постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і відправили її на реєстрацію.

Про це повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook. "Підписи перевірили, електронні документи підготували... Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ", - написав Железняк. Прессекретар "Голосу" Ярема Дух уточнив журналістам, що було зібрано 56 підписів. Читайте також: "Євросолідарність" почала збір підписів за недовіру уряду Як повідомляв Укрінформ, 29 травня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що фракція планує збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції. Раніше фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.