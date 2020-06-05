"Євросолідарність" почала збір підписів за недовіру уряду

Фракція "Європейська солідарність" почала збір підписів під проєктом постанови про висловлення недовіри Кабінету міністрів.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Збираємо підписи за недовіру уряду. На цей момент всі члени "ЄС" підтримали цю ініціативу. Інші фракції починають "думати":) Чекаємо підписів "Голосу" в першу чергу, звичайно. Поки що жодного підпису", - написала Геращенко.

Депутатка також оприлюднила фото підписних листів. Судячи з цих світлин, під проєктом постанови, крім членів фракції "Європейська солідарність" , підписалися деякі позафракційні народні депутати, а також представники фракції "Опозиційна платформа – за життя".

Як повідомлялося, фракція партії "Голос" почала збір підписів за відставку очільника МВС Арсена Авакова.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що, на думку фракції, нині зарано говорити про відставку уряду.