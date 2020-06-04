У Раді Європи бачать загрозу для незалежності прокуратури України

У Раді Європи розчаровані, що Верховна Рада України зберігає свої повноваження оголошувати недовіру генеральному прокурору, що може загрожувати незалежності системі прокуратури.

Про це йдеться в оприлюдненому у четвер рішенні Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо імплементації країнами-членами постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Міністри із розчаруванням зазначили, що український парламент зберігає своє конституційне повноваження звільнити генерального прокурора голосуванням про оголошення недовіри. Це може загрожувати зовнішній незалежності системі прокуратури», - заявили у КМРЄ.

Це рішення Комітету міністрів РЄ формально стосується виконання державою рішень ЄСПЛ у справах Юрія Луценка і Юлії Тимошенко проти України. Відносно цих індивідуальних справ від 2011 року у Раді Європи позитивно оцінили їхню імплементацію Україною, у результаті чого політики Юрій Луценко та Юлія Тимошенко були звільнені з ув'язнення та повністю реабілітовані у 2014 році.

КМРЄ також закликав українське керівництво «подвоїти зусилля» в імплементації положень Кримінального кодексу України, які гарантують автономію прокурорів.

У Раді Європи закликали Україну продовжити реформу системи прокуратури у відповідності до Європейської конвенції з прав людини та стандартів організації.

Як повідомлялося, ЄСПЛ у своїх рішеннях щодо Луценка та Тимошенко визнав політичну вмотивованість переслідувань представників української опозиції після приходу до влади президента Віктора Януковича.