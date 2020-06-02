Протидія дискримінації: Рада Європи дала рекомендації Україні

Рада Європи наполегливо рекомендує Україні виконати дві рекомендації від 2017 року у сфері протидії дискримінації.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок, 2 червня, доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН, діє у системі Ради Європи), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Нижче наведено дві спеціальні рекомендації, що їх ЄКРН просить органи влади України виконати першочергово. Комісія наполегливо рекомендує включити сексуальну орієнтацію та ґендерну ідентичність як ознаки до статті 161(1) і (2) Кримінального кодексу, а також до всіх обставин, що обтяжують покарання за злочини, та до загальних положень про обставини, що обтяжують покарання, відповідно до статті 67(1)(3)», - йдеться у доповіді.

У другій рекомендації ЄКРН нагадує про зобов'язання керівництва України скасувати судовий збір у справах ромів, що бажають підтвердити свою особу з метою отримати документи, що посвідчують особу.

Зазначається, що проміжний контроль виконання цих двох рекомендацій ЄКРН має провести не пізніше, ніж за два роки після опублікування цієї доповіді.

У вересні 2017 року Європейська комісія проти расизму та нетерпимості оприлюднила доповідь щодо України.

У цій доповіді ЄКРН вимагає від органів влади вжити заходів у багатьох сферах. Дві рекомендації станом на червень 2020 року виконані не були.

У статті 161 Кримінального кодексу України йдеться про покарання за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Стаття 67 визначає обставини, які обтяжують покарання, включаючи вчинення злочину на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності.

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Комісія є незалежним контрольним органом із прав людини, який спеціалізується на питаннях расизму та нетерпимості. Комісія складається з незалежних та неупереджених членів, яких призначають з огляду на їхній моральний авторитет та визнаний досвід у розгляді питань, пов’язаних із расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та нетерпимістю. У межах своєї статутної діяльності ЄКРН проводить покраїнну моніторингову роботу, яка включає аналіз ситуації в кожній із держав-членів Ради Європи щодо расизму та нетерпимості й робить пропозиції та рекомендації про способи розв'язання виявлених проблем.