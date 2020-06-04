Глави МЗС України та Румунії обговорили безпеку у Чорноморському регіоні

Міністри закордонних справ України і Румунії Дмитро Кулеба і Богдан Ауреску обговорили питання військово-технічного співробітництва із наголосом на підтримання безпеки у регіоні Чорного моря.

Про це йшлося під час телефонної розмови глав МЗС двох країн, повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили перспективи двостороннього політичного діалогу на вищому рівні, подальшого розвитку торгівлі, інвестицій, прикордонної інфраструктури та енергетичної сфери.

«Глави МЗС окремо зупинилися на питаннях військово-технічного співробітництва із наголосом на підтримання безпеки у регіоні Чорного моря», - йдеться у повідомленні.

Сторони погодилися, що європейські країни мають бути солідарними у питанні протидії намаганням Російської Федерації «легалізувати» тимчасову окупацію українських земель.

На запрошення Богдана Ауреску глава МЗС України висловив готовність відвідати Румунію з візитом.