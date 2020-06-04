В «Українському штабі» німецького МЗС працюватиме 11 дипломатів
Ним став Жан-П'єр Фрьолі, повідомив у Twitter уповноважений МЗС ФРН з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міхаель Зіберт.
«Вітаємо Жана Фрьолі, нашого нового спеціального посланника по Україні. Бажаємо йому всього найкращого у його складному завданні!» - йдеться у дописі.
Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, в штабі працюватимуть 11 дипломатів.
«Немає в МЗС ФРН жодної іншої країни світу, якою б опікувалися більше дипломатів - зараз аж 11!» - зауважив у бесіді з кореспондентом Укрінформу посол України в Берліні Андрій Мельник.
Для порівняння: проблематикою США займаються десь 7 дипломатів, Росії – 4.
Існування впродовж 6 років Робочого штабу з питань України є само по собі потужним сигналом підтримки Києва та щирого прагнення Федерального уряду досягти припинення війни на сході України та підтримати наші реформи, додав Мельник.
Посада спецпредставника з питань України була створена в МЗС ФРН у середині 2014 року, після анексії Криму Росією. До цього її обіймали вже 3 дипломати.
Призначення привітали обидва посольства – України в ФРН і Німеччини в Україні.
Жан-П'єр Фрьолі (1969 р.н.) до початку роботи в МЗС ФРН працював в аналітичному центрі - Німецьке товариство зовнішньої політики, очолював відділ з питань Франції.
В 2005 - 2010 рр. працював першим секретарем з питань культури, освіти та національних меншин Посольства Німеччині в Україні (м. Київ). Під час перебування в Україні часто подорожував регіонами України.
У 2010 – 2013 рр. працював першим секретарем Посольства Німеччині в Литві (м. Вільнюс).
У 2013 – 2017 рр. очолював офіс керівника апарату директора БДІПЛ ОБСЄ;
У 2017 – 2020 рр. працював керівником економічної секції Посольства Німеччини в РФ (м. Москва).
Є прихильником концепції спільного німецько-французького підходу до розбудови ЄС, виступає за тісну та узгоджену між Берліном і Парижем зовнішню політику Європейського Союзу.