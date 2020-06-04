В «Українському штабі» німецького МЗС працюватиме 11 дипломатів

Міністерство закордонних справ ФРН призначило нового спецпредставника з питань України, у штабі якого працюватимуть 11 фахівців.

Ним став Жан-П'єр Фрьолі, повідомив у Twitter уповноважений МЗС ФРН з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міхаель Зіберт.

«Вітаємо Жана Фрьолі, нашого нового спеціального посланника по Україні. Бажаємо йому всього найкращого у його складному завданні!» - йдеться у дописі.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, в штабі працюватимуть 11 дипломатів.

«Немає в МЗС ФРН жодної іншої країни світу, якою б опікувалися більше дипломатів - зараз аж 11!» - зауважив у бесіді з кореспондентом Укрінформу посол України в Берліні Андрій Мельник.

Для порівняння: проблематикою США займаються десь 7 дипломатів, Росії – 4.

Існування впродовж 6 років Робочого штабу з питань України є само по собі потужним сигналом підтримки Києва та щирого прагнення Федерального уряду досягти припинення війни на сході України та підтримати наші реформи, додав Мельник.

Посада спецпредставника з питань України була створена в МЗС ФРН у середині 2014 року, після анексії Криму Росією. До цього її обіймали вже 3 дипломати.

Призначення привітали обидва посольства – України в ФРН і Німеччини в Україні.

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Жан-П'єр Фрьолі (1969 р.н.) до початку роботи в МЗС ФРН працював в аналітичному центрі - Німецьке товариство зовнішньої політики, очолював відділ з питань Франції.

В 2005 - 2010 рр. працював першим секретарем з питань культури, освіти та національних меншин Посольства Німеччині в Україні (м. Київ). Під час перебування в Україні часто подорожував регіонами України.

У 2010 – 2013 рр. працював першим секретарем Посольства Німеччині в Литві (м. Вільнюс).

У 2013 – 2017 рр. очолював офіс керівника апарату директора БДІПЛ ОБСЄ;

У 2017 – 2020 рр. працював керівником економічної секції Посольства Німеччини в РФ (м. Москва).

Є прихильником концепції спільного німецько-французького підходу до розбудови ЄС, виступає за тісну та узгоджену між Берліном і Парижем зовнішню політику Європейського Союзу.