У "Слузі народу" вважають, що про відставку уряду говорити зарано

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на думку фракції, нині зарано говорити про відставку уряду.

Про це він сказав на брифінгу у четвер повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо уряду, ми вважаємо, що зараз зарано говорити про відставку уряду. Це не є актуальна позиція. Наші колеги по парламенту різні роблять дії, та це знову ж таки їхнє політичне право. У чомусь ми, скажімо так, розділяємо ту позицію, що збір підписів, якоїсь кількості підписів задля відставки або ініціювання відставки окремого міністра, - це не дуже логічна дія взагалі, тому що можна просто внести постанову і спробувати винести її на голосування", - сказав Корнієнко.

За його словами, "щодо постанови про взагалі недовіру уряду, ми поки що не бачили ні підписних листів, ні власне ініціативи "Європейської солідарності".

"Тому мені важко взагалі коментувати. Відповідно, "Слуга народу" не буде ці ініціативи підтримувати", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, фракція партії "Голос" почала збір підписів за відставку очільника МВС Арсена Авакова.

А фракція партії "Європейська солідарність" вимагає у Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова надати підписні листи для збору підписів за висловлення недовіри уряду.