Якщо порушив карантин: Зеленський готовий заплатити штраф за каву

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо він "щось порушував" у кав'ярні у Хмельницькому.

Про це він розповів у розмові з журналістами на Хмельничинні.

"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушував... Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірили", - сказав Зеленський.

Водночас головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко запевнив, що вони відвідали кав'ярню для того, щоб перевірити, чи дотримуються усіх норм у кав'ярні.

"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави собі. Ресторатори, як і інший бізнес, хочуть відкритися раніше. Вони звернулися до нас, кажуть, дивіться: ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити. Було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював", - прокоментував Ляшко.

Він зазначив, що це треба розглядати не як порушення карантину, а як "інспекцію, як будуть працювати заклади буквально вже з завтрашнього дня".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський відвідав кав'ярню у Хмельницькому усупереч карантину. Разом із Зеленським за одним столиком були щонайменше ще п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому уряд України забороняє діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволено працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами. За одним столом дозволено перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.