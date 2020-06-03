Обрання директора ДБР: комітет Ради визначився з кандидатурами до комісії

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визначився з кандидатурами, яких рекомендуватиме призначити до конкурсної комісії з обрання директора Держбюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, члени комітету підтримали кандидатури народного депутата Владлена Неклюдова (фракція партії "Слуга народу"), завідувачку кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідію Москвич і колишнього члена ВККСУ Андрія Козлова від партії "Голос".

Тепер ці кандидатури мають підтримати депутати у сесійній залі.

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Як повідомлялося, 24 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань", який передбачає перезапуск відомства, зокрема призначення нового керівництва. Згідно з документом, Президент призначає нового директора ДБР за поданням конкурсної комісії, без подання Прем'єр-міністра.

Трьох із дев’яти членів конкурсної комісії має делегувати Верховна Рада. Ще по три кандидатури подають Президент і уряд.

27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР. Виконуючою обов'язки стала Ірина Венедіктова.

17 березня 2020 року Венедіктова була призначена на посаду генпрокурора.