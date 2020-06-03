Комітети ВР мають сьогодні розглянути кадрові подання Кабміну

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив парламентським комітетам вже сьогодні розглянути подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення на посади в уряді.

Про це спікер оголосив під час засідання парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До Верховної Ради України надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля щодо вирішення кадрових питань стосовно членів Кабінету міністрів України. Відповідно до статті 78 Регламенту Верховної Ради України та статті 43 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" я даю доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні подання Прем'єр-міністра на своїх засіданнях і надати висновки щодо них для можливого розгляду цих питань на завтрашньому пленарному засіданні", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 3 червня до ВР надійшли проєкти постанов щодо звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Крім того, у ВР зареєстровано проєкти постанов про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, а Романа Абрамовського - міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Фото: ВР