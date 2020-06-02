Виконання рішень Паризького саміту потребує компромісів – Маас

Виконання рішень Паризького саміту, який відбувся у грудні 2019 року, потребує компромісів з обох сторін.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції після переговорів у Берліні 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виконання рішень паризького саміту потребує подальших компромісів з боку усіх учасників», - заявив Маас.

Він визнав, що «деталі просуваються» важко, як і завжди, але важливо виконати все, про що було домовлено. Треба досягати конструктивних кроків там, де це можливо, зокрема в тому, що стосується захисту цивільного населення.

Маас нагадав, що не так давно відбулася конференція у «нормандському форматі» на рівні міністрів і сказав про необхідність надати «великого поштовху» процесу зараз. Прагматичні переговори можливі, що демонструє Україна останнім часом, додав Маас.

Німецький міністр запевнив, що питання встановлення миру на сході України є важливим для Німеччини і для ЄС, тому Берлін під час свого головування в Раді ЄС буде надавати цьому питанню уваги. Головне – щоби припинили стріляти, підкреслив він. Також Маас додав, що 5 переходів через лінію розмежування на 400 км лінії – це замало.

Маас зазначив, що візит української делегації є першим візитом закордонної делегації в Берліні за останні майже 3 місяці. Це, за його словами, свідчить про повернення дипломатичної роботи до нормального стану, але також про надзвичайно довірчий характер відносин між двома країнами та між двома міністрами, які вперше зустрілися особисто.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії провели відеоконференцію. Формально захід приймав Берлін.