"Політична фантастика": Степанов відкидає звинувачення у фальсифікації документів МОЗ

Міністерство охорони здоров’я та Кабмін працюють за чіткими і прозорими правилами і відповідно до чинного законодавства. Кожен нормативний акт, який приймається на засіданні уряду, перед цим проходить процедуру погодження іншими міністерствами та органами влади.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 2 червня, відповідаючи на запитання про публікацію народного депутата від партії “Голос” Олександри Устінової, в якій вона звинуватила МОЗ у фальсифікації документів, що подаються на розгляд Кабміну, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“Судячи з матеріалу, в депутата Устінової є хист до політичної фантастики. Насправді це – маніпуляція. КМУ працює прозоро і чітко, з урахуванням і дотримання усіх без виключення правил. Дуже дивно, що народний депутат Устінова за майже рік своєї роботи народним депутатом так і не вивчила цих правил і не знає, в який спосіб приймаються ті чи інші нормативні акти Кабміну”, - сказав Степанов.

За словами міністра, порядок прийняття будь-якої постанови уряду передбачає, що розробник документу повинен погодити його зміст з усіма зацікавленими сторонами.

“В такому випадку Міністерством охорони здоров’я був розроблений проєкт постанови, який потім надіслали в міністерства та інші органи виконавчої влади для зауважень. Потім ці зауваження або враховуються, або не враховуються. Уже узгоджений проєкт постанови виноситься на засідання уряду”, - пояснив Степанов.

Як підкреслив очільник міністерства, у публікації за авторством Олександри Устінової було наведено дві фотографії постанови.

“Перша – це те, що МОЗ надіслало до міністерств на погодження, а друга фотографія – той проєкт постанови, який був винесений на засідання уряду з урахуванням зауважень Міністерства фінансів. Це відображено в стенограмі, це можна передивитися на сайті КМУ та відеозаписі засідання”, - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, народна депутатка Олександра Устінова оприлюднила два проєкти документів, якими вносилися зміни до нормативних актів Кабінету міністрів про фінансування двох київських лікарень, які не пройшли процес автономізації і не уклали договорів з НСЗУ. В першому документі передбачалося, що попри те, що лікарні не пройшли необхідні процедури, НСЗУ має укласти з ними угоди та виплачувати кошти. В другому документі значилося, що послуги цих лікарень будуть платними для пацієнтів.