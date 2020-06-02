"Політична фантастика": Степанов відкидає звинувачення у фальсифікації документів МОЗ
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 2 червня, відповідаючи на запитання про публікацію народного депутата від партії “Голос” Олександри Устінової, в якій вона звинуватила МОЗ у фальсифікації документів, що подаються на розгляд Кабміну, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
“Судячи з матеріалу, в депутата Устінової є хист до політичної фантастики. Насправді це – маніпуляція. КМУ працює прозоро і чітко, з урахуванням і дотримання усіх без виключення правил. Дуже дивно, що народний депутат Устінова за майже рік своєї роботи народним депутатом так і не вивчила цих правил і не знає, в який спосіб приймаються ті чи інші нормативні акти Кабміну”, - сказав Степанов.
За словами міністра, порядок прийняття будь-якої постанови уряду передбачає, що розробник документу повинен погодити його зміст з усіма зацікавленими сторонами.
“В такому випадку Міністерством охорони здоров’я був розроблений проєкт постанови, який потім надіслали в міністерства та інші органи виконавчої влади для зауважень. Потім ці зауваження або враховуються, або не враховуються. Уже узгоджений проєкт постанови виноситься на засідання уряду”, - пояснив Степанов.
Як підкреслив очільник міністерства, у публікації за авторством Олександри Устінової було наведено дві фотографії постанови.
“Перша – це те, що МОЗ надіслало до міністерств на погодження, а друга фотографія – той проєкт постанови, який був винесений на засідання уряду з урахуванням зауважень Міністерства фінансів. Це відображено в стенограмі, це можна передивитися на сайті КМУ та відеозаписі засідання”, - сказав Степанов.
Як повідомлялося, народна депутатка Олександра Устінова оприлюднила два проєкти документів, якими вносилися зміни до нормативних актів Кабінету міністрів про фінансування двох київських лікарень, які не пройшли процес автономізації і не уклали договорів з НСЗУ. В першому документі передбачалося, що попри те, що лікарні не пройшли необхідні процедури, НСЗУ має укласти з ними угоди та виплачувати кошти. В другому документі значилося, що послуги цих лікарень будуть платними для пацієнтів.