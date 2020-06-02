Засідання Ради у вівторок і четвер триватимуть до 15:00

Народні депутати змінили графік роботи на поточний пленарний тиждень – засідання Верховної Ради у вівторок і четвер будуть тривати до 15:00.

Відповідне рішення депутати ухвалили на ранковому засіданні парламенту у вівторок, 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Погоджувальній раді була пропозиція від декількох депутатських фракцій та груп розглянути можливість режиму нашої роботи наступним чином: проводити ранкове засідання Верховної Ради України у вівторок та четвер до 15-ї години, так як це було запропоновано раніше, ми так працювали на минулому тижні. Середа та п'ятниця – за звичайним графіком роботи", - зазначив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Депутати також ухвалили рішення не проводити у п'ятницю рубрику "Різне" і замінити її на оголошення депутатських запитів. За словами Разумкова, станом на 29 травня таких запитів було 273.

Пропозицію підтримав 321 народний депутат.