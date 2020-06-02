Разумков відкрив ранкову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у вівторок.

У залі зареєструвалися 305 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ранкове засідання у вівторок традиційно розпочалося з оголошення заяв представників депутатських фракцій і груп.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити проєкт постанови №3449 "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією як державою-агресором прав і свобод кримськотатарського народу".

На порядку денному також – проєкт постанови №3529 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору", яким пропонується перенести проведення весняної сесії ПА НАТО, що мала відбутися з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, на дату, яка буде додатково узгоджена між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.

Депутати мають намір розглянути в першому читанні президентський законопроєкт №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України" та №2782 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів", №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я" та №2077 щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

Крім того, до внесення в порядок денний та прийняття рішення запропоновано проєкти законів №3438 "Про внесення змін до закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та №3361 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєктів №3348 "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду" та №3350 "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням".

У вівторок також планується ухвалити проєкт постанови №3456 щодо визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА і заслухати звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

Фото: ВР