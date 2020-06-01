Разумков не виключає ухвалення деяких кадрових рішень щодо уряду

Разумков не виключає ухвалення деяких кадрових рішень щодо уряду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає ухвалення парламентом цього тижня рішень щодо призначення міністрів на вакантні посади.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є вакантні посади і віцепрем'єрів, є вакантна посада міністра культури, міністра освіти, міністра екології. Станом на сьогодні, я думаю, що можливі деякі кадрові рішення на цьому тижні. Подивимось, як мінімум, по одному з міністерств", - сказав Разумков.

Він уточнив, що вакантною також залишається посада першого віцепрем'єр-міністра.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила, що фракція на засіданні ввечері в понеділок, 1 червня, обговорить кандидатури на вакантні посади міністрів.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, фракція "Слуга народу" на засіданні 1 червня підтримала кандидитуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики, а також погодила кандидатуру генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції.

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Після відставки 4 березня Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком та призначення на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і затвердження склад нового уряду залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

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