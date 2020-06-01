Степанов задекларував понад 19 мільйонів, годинники та чотири авто

Міністр охорони здоров' я Максим Степанов задекларував понад 19 млн грн на банківських рахунках, чотири автівки, коштовності та права власності в низці компаній.

Про це свідчать дані електронної декларації міністра охорони здоров'я Максима Степанова за 2019 рік, поданої 30 травня до НАЗК.

Степанов задекларував квартиру в Києві площею 340 кв. м та машиномісце площею 18 кв. м у Києві. Власником 100% цього майна Степанов вказав свою дружину Наталю Степанову.

Також очільник МОЗ задекларував три наручних чоловічих годинники Rolex, Breguet, Piaget та твір мистецтва авторства Анатолія Криволапа.

Дружина міністра має у власності наручні жіночі годинники марок Rolex, Breguet, Girard-Perregaux та ювелірні вироби Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, хутряні шуби Marco&Vanoll, Loro Piana.

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Подружжя Степанових володіє 4 автівками: дві автівки - Land Rover 2014 року випуску вартістю 2 725 911 грн та LEXUS 2005 року випуску - належать главі сім'ї, дві автівки марки Lexus вартістю 689 346 та 3 077 593 грн у власності Наталі Степанової.

Окрім цього, міністр охорони здоров’я також задекларував корпоративні права в ТОВ “Республіканський правовий союз” у розмірі 61%, ТОВ АйПі Девелопмент Груп ОЮ (40%), які передано в управління, ТОВ Ед’югет (50%) та є кінцевим бенефіціаром в ТОВ Ед'югет, Республіканський правовий союз, АйПі Девелопмент Груп ОЮ.

Дружина Степанова має корпоративні права в ТОВ АйПі Девелопмент Груп ОЮ (60%), які передані в управління, ТОВ ЕД’ЮГЕТ (50%), СПЕЦАГРОТЕХ (33%), ГАРНОМЕДІКА (67%), ФЕІР ПІКСЕЛ (50%), КРАЇНА БАЖАНЬ (30%), МІСЬКПОСТАЧЗБУТ (30%), та є їх кінцевим бенефіціаром, а також кінцевим бенефіціаром ТОВ “Ед'югет”.

За 2019 рік Степанов отримав 2 831 151 грн та 22 956 грн процентів та 87 807 грн заробітної плати, отриманої на посаді голови Одеської обласної держадміністрації.

Дружина отримала в 2019 році 1 600 363 грн доходу від підприємницької діяльності та загалом 997 795 грн процентів.

Також вона отримала в 2019 році 203 965 грн заробітної плати за основним місцем роботи в ДУ "Інститут нефрології НАМН України", та 53 211 грн - за сумісництвом у НМУ ім. Богомольця.

Міністр задекларував і готівкові кошти у розмірі 11 300 євро та 180 тис. грн, 19 300 00 грн на рахунку в Державному ощадному банку та ще 416 756 грн - на різних банківських рахунках у різних банках, а також 643 євро та 3 403 доларів на банківських рахунках.

Дружина Наталя має готівкові кошти в розмірі 34 500 доларів, та загалом 7 793 084 грн, 4 524 євро та 9711 доларів на банківських рахунках в різних банках, на банківських рахунках.

Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.