Степанов задекларував понад 19 мільйонів, годинники та чотири авто
Про це свідчать дані електронної декларації міністра охорони здоров'я Максима Степанова за 2019 рік, поданої 30 травня до НАЗК.
Степанов задекларував квартиру в Києві площею 340 кв. м та машиномісце площею 18 кв. м у Києві. Власником 100% цього майна Степанов вказав свою дружину Наталю Степанову.
Також очільник МОЗ задекларував три наручних чоловічих годинники Rolex, Breguet, Piaget та твір мистецтва авторства Анатолія Криволапа.
Дружина міністра має у власності наручні жіночі годинники марок Rolex, Breguet, Girard-Perregaux та ювелірні вироби Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, хутряні шуби Marco&Vanoll, Loro Piana.
Подружжя Степанових володіє 4 автівками: дві автівки - Land Rover 2014 року випуску вартістю 2 725 911 грн та LEXUS 2005 року випуску - належать главі сім'ї, дві автівки марки Lexus вартістю 689 346 та 3 077 593 грн у власності Наталі Степанової.
Окрім цього, міністр охорони здоров’я також задекларував корпоративні права в ТОВ “Республіканський правовий союз” у розмірі 61%, ТОВ АйПі Девелопмент Груп ОЮ (40%), які передано в управління, ТОВ Ед’югет (50%) та є кінцевим бенефіціаром в ТОВ Ед'югет, Республіканський правовий союз, АйПі Девелопмент Груп ОЮ.
Дружина Степанова має корпоративні права в ТОВ АйПі Девелопмент Груп ОЮ (60%), які передані в управління, ТОВ ЕД’ЮГЕТ (50%), СПЕЦАГРОТЕХ (33%), ГАРНОМЕДІКА (67%), ФЕІР ПІКСЕЛ (50%), КРАЇНА БАЖАНЬ (30%), МІСЬКПОСТАЧЗБУТ (30%), та є їх кінцевим бенефіціаром, а також кінцевим бенефіціаром ТОВ “Ед'югет”.
За 2019 рік Степанов отримав 2 831 151 грн та 22 956 грн процентів та 87 807 грн заробітної плати, отриманої на посаді голови Одеської обласної держадміністрації.
Дружина отримала в 2019 році 1 600 363 грн доходу від підприємницької діяльності та загалом 997 795 грн процентів.
Також вона отримала в 2019 році 203 965 грн заробітної плати за основним місцем роботи в ДУ "Інститут нефрології НАМН України", та 53 211 грн - за сумісництвом у НМУ ім. Богомольця.
Міністр задекларував і готівкові кошти у розмірі 11 300 євро та 180 тис. грн, 19 300 00 грн на рахунку в Державному ощадному банку та ще 416 756 грн - на різних банківських рахунках у різних банках, а також 643 євро та 3 403 доларів на банківських рахунках.
Дружина Наталя має готівкові кошти в розмірі 34 500 доларів, та загалом 7 793 084 грн, 4 524 євро та 9711 доларів на банківських рахунках в різних банках, на банківських рахунках.
Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.