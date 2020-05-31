Порошенко задекларував майже 773 мільйони доходів за минулий рік

Порошенко задекларував майже 773 мільйони доходів за минулий рік

Укрінформ
П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко задекларував майже 773 млн гривень доходів за 2019 рік.

Про це повідомляється в його декларації.

За 2019 рік Порошенко задекларував 772 млн 960 тис. гривень доходів. Крім того, він сплатив майже 188 млн податків.

Левову частку доходів склали оподатковані дивіденди в сумі понад 606 млн гривень. Вони не виплачувалися з 2014 року. Накопичена за тривалий час сума була перерахована лише наприкінці 2018 – початку 2019 років з метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

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Від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку Порошенко отримав 33 млн 84 тис. гривень. Майже 16 млн гривень становлять відсотки за депозитами, 6 млн 185 тис. гривень - компенсація моральної шкоди та відшкодування судових витрат у процесі з компанією Бі-Бі-Сі за поширення нею недостовірної інформації.

Найбільше – 584 млн гривень – Порошенко витратив на свій передвиборчий фонд.

Фото: Європейська Солідарність

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