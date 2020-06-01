Орендують житло за бюджетні кошти 25 депутатів-мільйонерів - КВУ

Майже два десятки депутатів від фракції "Слуга народу", які згідно з електронними деклараціями є мільйонерами, орендують житло за бюджетні кошти.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

"Комітет виборців проаналізував декларації народних депутатів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера. Всього в квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Із них, відповідно до даних декларацій, 25 депутатів є мільйонерами", - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти – члени фракції "Слуга народу".

Зазначається, що йдеться про 19 осіб. Серед них - Олександр Трухін (задекларував 21,7 млн грн), Артем Кунаєв – 9,9 млн грн, Степан Чернявський – 9,6 млн грн, Павло Якименко – 9,4 млн грн, Олександр Салійчук – 8,6 млн грн, Євген Петруняк – 7 млн грн, Олексій Ковальов – 6,9 млн грн, Федір Веніславський – 6,8 млн грн, Богдан Торохтій – 6,4 млн грн, Андрій Костін – 4, 8 млн грн, Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн, Геннадій Касай – 4,1 млн грн, Олександр Горобець – 2,9 млн грн, Ганна Лічман – 2,6 млн грн, Артем Чорноморов – 2,5 млн грн, Максим Зуєв – 2 млн грн, Едуард Прощук – 1,9 млн грн, Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн, Олена Копанчук – 1,2 млн грн.

У КВУ уточнюють, що ці депутати мають у власності грошових активів (розділ 12 декларацій) на суму понад один мільйон гривень. Мова йде про готівкові кошти, а також кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах. Дані без врахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.

"З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського ("Слуга народу"). У декларації депутата вказано 332 тис. доларів коштів, позичених третім особам. Ще 218 тис. доларів готівкових коштів перебуває у власності дружини", - додали у КВУ.

За даними Комітету виборців, загалом депутати-мільйонери, які отримують компенсацію на житло, сукупно задекларували грошових активів на 162 млн грн.

У ТОП 5 найбагатших депутатів, які орендують житло, крім Трухіна, Кунаєва та Чернявського зі "Слуги народу", також Анатолій Урбанський із групи "За майбутнє" (19,7 млн грн) та Олег Мейдич із ВО "Батьківщина" (9,8 млн грн).

"Вказані цифри показують, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в м. Києві без отримання бюджетних коштів. Наприклад, у квітні на оренду житла для депутатів було витрачено 1,2 млн грн (в середньому по 20 тис. грн для депутата). При цьому в квітні загальні цифри витрат зменшилися у зв’язку з пандемією COVID-19. У березні кошти на оренду житла отримали 107 депутатів, на що було витрачено 2,3 млн грн", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Голова КВУ нагадує, що ще в листопаді 2019 року Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати взагалі могли б обійтися без компенсації на оренду житла.

Як зазначають у КВУ, відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України" право на отримання компенсації на проживання мають депутати, які "не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до їх реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ".

Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", відповідно до якого у 2020 році було продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.