КВУ порахував, як депутати ходили в Раду під час карантину

Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" і "Слуга народу" стали лідерами за відвідуванням позачергових засідань Верховної Ради під час карантину.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook за даними електронної системи реєстрації Ради.

"Найвищі показники відвідування в «Європейської солідарності», 90% депутатів якої регулярно приходили на засідання Ради. Вони стали лідерами з відвідування у кожний з днів, коли відбувалися позачергові засідання. На другому місці – «Слуга народу». В середньому 86% депутатів монобільшості з’являлися на засіданнях Ради", - йдеться у повідомленні.

Третій результат у фракції «Голос» – 75% депутатів фракції відвідували позачергові засідання Ради під час карантину.

Посередні показники в групи «Довіра» (як правило, 69% депутатів групи були зареєстровані), позафракційних (65%) та «Опозиційної платформи - За життя» (63%).

Найнижчі результати - у ВО «Батьківщина» (51%) та групи «За майбутнє» (42%).

"Варто відзначити, що ряд депутатів пропускали засідання Ради з об’єктивних причин, пов’язаних із ситуацією з коронавірусом. Так, частина депутатів не відвідувала засідання, оскільки раніше вони перебували за кордоном, ще в частини виявили коронавірус. При цьому загальні показники відвідування не надто відрізнялися від тих, як депутати зазвичай відвідують Раду. Так, під час 2 сесії Ради (вересень-січень) в середньому Раду відвідували 348 народних депутатів, під час карантину – 328", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За інформацією Комітету виборців, всього з моменту оголошення карантину 11 березня відбулося шість позачергових пленарних засідань ВР.

В середньому на них було зареєстровано 328 народних депутатів. Тобто, близько 100 політиків не відвідували засідання Ради під час карантину.