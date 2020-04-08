КВУ: лише 100 "слуг народу" підтримали всі кадрові зміни у владі - хто голосував

Лише сто народних депутатів від фракції "Слуга народу" підтримали всі без винятку кадрові рішення Верховної Ради, що відбулися впродовж останнього місяця.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"Лише 100 народних депутатів "Слуги народу" підтримали всі без винятку кадрові рішення Верховної Ради, що відбулися впродовж останнього місяця", - йдеться у повідомленні.

Решта депутатів не підтримали бодай одне кадрове рішення Ради, а деякі – не підтримали відразу кілька.

За даними КВУ, усього в березні було прийнято 13 постанов Верховної Ради, що стосувалися кадрових призначень. Зокрема, було звільнено та призначено новий склад уряду, призначено нових міністрів оборони і закордонних справ, двічі змінено міністрів фінансів та охорони здоров’я, звільнено та призначено нового генерального прокурора.

"Антилідером серед депутатів монобільшості за підтримкою кадрових рішень став Олександр Дубінський, якого пов’язують із групою олігарха І. Коломойського. Депутат не підтримав відразу 5 рішень Ради з 13. Не проголосував за призначення С. Марченка міністром фінансів, за призначення І. Петрашка міністром економіки, звільнення І. Ємця з посади голови МОЗ, звільнення членів КМУ та натиснув «проти» звільнення міністра фінансів І. Уманського", - зазначають у КВУ.

Олег Воронько, мажоритарник із Кіровоградської області, та Єгор Чернєв, №26 у виборчому списку СН, не підтримали по 4 рішення Ради.

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У КВУ нагадують, що раніше Чернєв також підписав звернення щодо загрози створення консультативної ради в ТКГ участі представників ОРДЛО.

По 3 кадрові рішення Ради не підтримали Зіновій Андрійович, Лада Булах, Сергій Бунін, Вікторія Вагнєр, Дмитро Гурін, Олег Колєв, Вікторія Подгорна. Частина з цих депутатів також раніше виступили проти дій Андрія Єрмака в Мінську.

За інформацією Комітету виборців, по 2 рішення не підтримали Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Ткаченко, Віталій Безгін, Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, Ігор Василів, Ігор Васильковський, Микола Галушко, Роман Грищук, Дмитро Костюк, Михайло Крячко, Сергій Кузьміних, Олег Марусяк, Людмила Марченко, Артем Нагаєвський, Максим Перебийніс, Євген Петруняк, Елла Рєпіна, Ольга Савченко, Валерій Стернійчук, Павло Фролов та Єлизавета Ясько.

"Наявність внутрішньофракційних дискусій – один із обов’язкових атрибутів великих фракцій. Однак для «Слуги народу» це стало однією з причин того, що монобільшість фактично провалила голосування за важливі кадрові рішення. До прикладу, власних голосів монобільшості не вистачило ані на звільнення міністра охорони здоров’я, ані на звільнення міністра фінансів чи призначення міністра економіки. Без підтримки інших фракцій і груп ці рішення не було б прийняті, що могло б спровокувати серйозну політичну кризу", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У КВУ зауважують, що частина депутатів "Слуги народу" фізично не могли підтримати деякі рішення Ради в березні, оскільки були відсутні на пленарних засіданнях. Зокрема, через обмеження, пов’язані із коронавірусом.

"Однак, навіть якщо врахувати, що всі депутати, які були відсутні на певних голосуваннях, проголосували б «за», то кількість депутатів монобільшості, які підтримали всі 100% кадрових рішень Ради, не перевищила б 153 депутати. Всього у фракції "Слуги народу" 248 народних депутатів", - зазначають у КВУ.