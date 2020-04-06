КВУ заявляє про рекордно низькі показники голосувань у Раді

Народні депутати продемонстрували рекордно низькі показники голосувань Верховної Ради у березні 2020 року.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

«У середньому один народний депутат впродовж місяця взяв участь в 66% голосувань. Нижчі показники були лише в жовтні 2019 р., коли в середньому голосували (натискали «за», «проти» чи «утримався») 65% депутатів. В інші місяці показники були вищі: у лютому – 73%, січні – 82%, грудні – 79%, листопаді – 80%, вересні – 71%», – йдеться у повідомленні.

Водночас, у КВУ зазначають, що в найбільшій кількості голосувань взяли участь п'ять депутатів: Олександр Бакумов – 100% («Слуга народу»), Руслан Князевич – 99,8% («Європейська солідарність»), Максим Заремський – 99,7% (СН), Михайло Цимбалюк – 99,6% (ВО «Батьківщина»), Георгій Мазурашу – 99,5% (СН).

З іншого боку, 22 народні депутати пропустили 90% голосувань за місяць. Серед них Антон Яценко (взяв участь в 1,5% голосувань), Ігор Палиця (3,9%), Юлія Льовочкіна (4%), Олександр Дубінський (4%), Тарас Козак (7%) та ін.

«На низькі показники голосувань в березні вплинути два фактори: карантинний режим, внаслідок якого частина депутатів не прийшли в Раду та розгляд правок до законопроекту про ринок землі, який відбувався переважно формально і не викликав особливого інтересу депутатів. Також у березні було прийнято низку резонансних законів, проти яких різко виступила частина фракцій і груп Ради і, як результат, фактично відмовилася від голосування за ці питання», – пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Загалом у березні відбулося 13 пленарних засідань Верховної Ради, на яких проведено 934 голосування.