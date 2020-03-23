Раді пропонують працювати онлайн два місяці – законопроєкт

Законопроєкт першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука №3250 про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради та засідань парламентських комітетів пропонує працювати в режимі відеоконференції протягом двох місяців.

Про це йдеться у законопроєкті №3250, текст якого оприлюднений на сайті парламенту.

"Застосовуватиметься зазначений закон протягом 60-ти днів з дня набуття ним чинності", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, проєкт закону пропонує створити правове підґрунтя для забезпечення можливості ухвалення Верховною Радою та її комітетами рішень в режимі відеоконференції "з метою розгляду парламентом законопроєктів, проєктів інших актів, які мають особливу важливість і пов’язані із запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Covid-19), забезпеченням національної безпеки та оборони, економічного добробуту та прав людини".

Передбачається, що закони, ухвалені парламентом на таких пленарних засіданнях, Голова Верховної Ради невідкладно підписуватиме та направлятиме Президентові України.

"Гласність пленарного засідання Верховної Ради України в режимі відеоконференції забезпечуватиметься шляхом його трансляції по телебаченню і радіо, а також на офіційному веб-сайті парламенту", - зазначається у пояснювальній записці.

Очікується, що ухвалення закону дасть змогу уникнути блокування роботи Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук 20 березня зареєстрував законопроєкт, який передбачає проведення пленарних засідань та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів протидії поширенню Covid-19.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила постанову, згідно з якою парламент до 3 квітня працюватиме в режимі роботи комітетів.