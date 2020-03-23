Монобільшість не знайшла голосів за ухвалення 65 законів – КВУ

Народні депутати у період серпня 2019 року – березня 2020 року ухвалили 160 законів, із яких за 65 законів проголосувало менш ніж 226 народних депутатів із фракції «Слуги народу».

Про це повідомляє Комітет виборців України.

«Всього за період серпня 2019р.-березня 2020 р. народними депутатами було прийнято 160 законів. Із них за 65 законів проголосували менш ніж 226 народних депутатів «Слуги народу». Таким чином Рада не прийняла б 40% законів, якби враховувалися лише голоси монобільшості», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що абсолютна більшість законів була ініційована членами провладної команди (Президентом, урядом чи депутатами «Слуги народу»).

«За останній місяць «Слуга народу» тричі провалила важливі голосування. Зокрема, щодо відставки генпрокурора Р. Рябошапки (179 «за»), призначення І. Венедіктової (224 «за») та призначення нового міністра економіки (217 «за»). І якщо раніше подібні проблеми можна було назвати технічними, то зараз ситуація вийшла на інший рівень. Не забезпечуючи стабільні 226 «за», керівництво монобільшості вимушене звертатися по допомогу до інших фракцій і груп парламенту, утворюючи нові політичні союзи», – пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, де-факто в монобільшості існує внутрішня опозиція, яка не підтримує певні рішення.

«Так, проти відставки Руслана Рябошапки проголосували переважно ті ж депутати, які згодом розкритикували рішення ТКГ в Мінську і не підтримали закон про виплату пенсій в ОРДЛО. Станом на зараз ідеться про два-три десятки політиків», – підсумував Кошель.