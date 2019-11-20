Депутати могли б обійтися без компенсації за оренду житла — Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що народні депутати могли б обійтися без компенсації за оренду житла і що їх привілеї не мають бути довічними.

Про це Разумков заявив 20 листопада на брифінгу в Дніпрі.

"Якщо ми говоримо про оренду нерухомості, я вважаю, що без цього можна було б обійтися всім народним депутатам. Досить нормальна зарплата, є готель "Київ", і, наприклад, я вважаю, що взагалі можна було б відмовитися від такої процедури, як компенсація оренди", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що свого часу було дуже популярно отримувати квартири від Верховної Ради. "У нас усі нардепи переїжджали до Києва і отримували житло безкоштовно, а згодом їх звідти вже вигнати було неможливо. Я розумію, що деякі привілеї у нардепів є, але вони не повинні бути довічними, так як до цього звикли", - додав політик.

Такої ж думки він дотримується і з приводу компенсацій на транспортні витрати.

Коментуючи інформацію про те, що перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук знімає квартиру у тещі і отримує компенсацію з державного бюджету "за житло іногороднім", Разумков порадив звернутися до Стефанчука.

"З юридичної точки зору там є договори, там питань немає. А з точки зору підходів, я думаю, що вам краще звернутися до Руслана Олексійовича", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради також уточнив, що сам він компенсацію за житло не отримує.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з законодавством народні депутати отримують компенсацію за оренду ними житла або оплату готельного номера за умови, що у них немає житла в Києві і вони зареєстровані за місцем проживання на відстані більше ніж 30 км від Києва.

За даними громадського руху "Чесно", 120 народних депутатів ВР IX скликання отримали компенсацію за житло у розмірі близько 3,29 млн грн.