Глава СБУ Баканов розсекретив власну декларацію

Голова Служби безпеки Іван Баканов оприлюднив декларацію по 2019, яка раніше була засекречена.

Декларація розміщена на сайті НАПК.

За минулий рік Баканов заробив 107 000 гривень за роботу у "Квартал-95" і 536 000 на посаді глави СБУ. На його рахунках – $17 000, 233 євро і менш як 1000 грн. Його дружина отримала 237 000 доходу від підприємницької діяльності 27 000 зарплати.

Баканов володіє квартирою в Києві площею 56 квадратних метрів за приблизно 1 млн грн, третиною квартири в Кривому Розі та будинком, який знаходиться на стадії будівництва. Його дружина задекларувала квартиру в Києві, яка була куплена у 2000 році за 18 000 грн.

Подружжя також володіє чотирма земельними ділянками в Києво-Святошинському районі.

У дружини є Volkswagen Touareg 2012 року вартістю 475 000 грн і Volkswagen Passat за 111 000 грн, на який Баканову надано право безкоштовного користування.

При всьому цьому в декларації немає ні слова про іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, якої, за даними журналістів "Схем", Баканов керує з 2015 року і де, нібито, обіймає посаду єдиного адміністратора, хоча закон забороняє йому займатися підприємницькою діяльністю.

Раніше в Службі безпеки України пояснили, що іспанська компанія Nueva tierra verde sociedad limitada, керівну посаду в якій за версією журналістського розслідування "Схем" займає глава СБУ Іван Баканов, призупинила свою діяльність ще у 2019 році.