Такого чесного голови СБУ, як Баканов ще не було – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає Івана Баканова найчеснишим головою Служби безпеки України.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується "мій давній товариш". Ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю порядну людину, я знаю і ви це знаєте, що такого чесного і професійного, може, із точки зору професійності й досвіду, може, чогось не вистачає Баканову, але мені здається що за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було", - зазначив Президент.

За його словами, усе майно, яким володіє Баканов, було придбань ним ще до політичної кар'єри, багато років тому, навіть ще до початку його роботи у "Студії "Квартал-95".

Як повідомлялося, Іван Баканов був призначений на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.