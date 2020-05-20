Такого чесного голови СБУ, як Баканов ще не було – Зеленський
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає Івана Баканова найчеснишим головою Служби безпеки України.
Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Що стосується "мій давній товариш". Ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю порядну людину, я знаю і ви це знаєте, що такого чесного і професійного, може, із точки зору професійності й досвіду, може, чогось не вистачає Баканову, але мені здається що за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було", - зазначив Президент.
За його словами, усе майно, яким володіє Баканов, було придбань ним ще до політичної кар'єри, багато років тому, навіть ще до початку його роботи у "Студії "Квартал-95".
Як повідомлялося, Іван Баканов був призначений на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.